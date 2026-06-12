Нові контракти, зарплати до 460 тисяч і відстрочки: Федоров розкрив деталі реформи ЗСУ

Міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив подробиці масштабної трансформації системи військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами, підвищення виплат військовим, автоматичні переведення та поступове звільнення тих, хто найдовше перебуває на службі.

Про це Федоров повідомив після ухвалення урядом пакета постанов, які запускають перший етап реформи.

За його словами, нова система має базуватися на зрозумілих правилах, повазі до військових та справедливому підході до проходження служби.

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Однією з головних новацій стане запровадження кількох типів контрактів із фіксованими строками служби. Зокрема, піхотно-штурмовий контракт передбачатиме службу протягом 14 місяців для цивільних та 10 місяців для чинних військових. Для пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів та фахівців РЕБ запроваджується бойовий контракт на 24 місяці.

Також військовим гарантуватимуть відстрочку після завершення служби. Її тривалість залежатиме від часу перебування на бойових завданнях. За словами міністра, місяць на бойових зараховуватиметься як три місяці відстрочки.

Федоров повідомив, що для піхоти планується встановити середню зарплату близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальні виплати можуть досягати 460 тисяч гривень.

Крім того, мінімальну зарплату для військових у тилу підвищать до 30 тисяч гривень. Вперше також збільшать виплати командирам бойових підрозділів, їхнім заступникам та начальникам штабів. Для окремих категорій командирів виплати зростуть удвічі, а командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць без урахування додаткових бойових виплат.

Серед інших змін — запуск системи Mission Control для контролю навантаження на військових на передовій та забезпечення справедливого нарахування бойових виплат.

Також планується запровадження автоматичних переведень між підрозділами в межах одного корпусу через застосунок «Армія+». Спочатку механізм протестують у кількох корпусах, після чого його планують поширити на всі Сили оборони.

Окремий напрям реформи стосується повернення військових, які самовільно залишили частини. Для них запускають механізм швидкого повернення на службу через «Армію+» або офлайн безпосередньо до найбільш ефективних бойових підрозділів.

Крім того, Україна відкриватиме ринок рекрутингу іноземців для комплектування бойових частин. За словами Федорова, у перспективі від 30% до 50% посад штурмовиків і піхотинців можуть бути укомплектовані іноземними громадянами.

Міністр також повідомив, що до кінця року планується розпочати поступове звільнення зі служби військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових завданнях.

За словами Федорова, нинішній пакет рішень є лише першим етапом реформи. Наступним кроком має стати комплексна трансформація системи рекрутингу та мобілізації.