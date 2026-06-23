Роналду нарешті забив на ЧС-2026 і одразу встановив рекорд мундіалів

Португальський форвард Кріштіану Роналду забив перший гол на ЧС-2026 і продовжив унікальну серію результативності на чемпіонатах світу. У матчі другого туру проти Узбекистану він відзначився вже на шостій хвилині. Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Стартовий матч Португалії на турнірі завершився сенсаційною нічиєю з ДР Конго — 1:1. Єдиний гол європейської збірної у тій грі забив Жоау Невіш, а Роналду не відзначився результативними діями.

У другому турі 41-річний капітан Португалії відкрив рахунок у грі з Узбекистаном уже на 6-й хвилині, скориставшись моментом у штрафному майданчику.

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До кінця першого тайму Роналду оформив дубль і довів кількість своїх голів на чемпіонатах світу до 10 за кар’єру.

Португалець забиває на кожному чемпіонаті світу, починаючи з 2006 року. Він став першим футболістом в історії, який відзначався результативними діями на шести різних мундіалях.

Його серія результативності на чемпіонатах світу триває вже майже два десятиліття.

Для порівняння, Ліонель Мессі також брав участь у шести чемпіонатах світу, однак у 2010 році завершив турнір без забитих м’ячів.

На старті ЧС-2026 Роналду встановив ще один історичний рекорд. У матчі першого туру проти ДР Конго він вийшов у стартовому складі у віці 41 року і 132 днів, ставши найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу, який розпочинав матч із перших хвилин.