Зеленський: більшість у Росії вже висуває Путіну претензії через війну без кінця

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиск України та партнерів на Росію має тривати й зрештою змусити Москву до реальних переговорів. За його словами, у самій Росії вже зростає невдоволення тим, що війні проти України “не видно ні кінця ні краю”.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

“Уже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю”, — заявив президент.

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За словами Зеленського, нинішні складнощі для росіян мають наближати їх до усвідомлення, що війна проти України не є чимось абстрактним або випадковим.

“Це не просто “каміння з неба”, і їхня війна повинна закінчитися”, — сказав він.

Президент наголосив, що потрібні реальні перемовини, а Україна вже надала всі пропозиції для цього.

Зеленський також подякував підрозділам, які завдають ударів по російських силах і військових об’єктах. За його словами, Україна добре налагодила роботу з виробництва зброї — як самостійно, так і разом із партнерами — для далекобійних ударів і “справедливих відповідей” по окупанту.

Окремо президент відзначив Центр спеціальних операцій “Альфа” СБУ. Він повідомив, що у день “Альфи” нагородив бійців державними відзнаками.

За словами Зеленського, саме ЦСО “Альфа” зараз є лідером за ураженнями ворога, а на фронті щонайменше 20% уражень російських сил відбуваються завдяки цьому підрозділу.

Президент також повідомив про наради з дипломатичною командою щодо міжнародних заходів до серпня. Головним завданням він назвав забезпечення України засобами протиповітряної оборони відповідно до обіцянок партнерів.

“Графік постачання ППО — це ключовий графік для України і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямах саме такої нашої співпраці з партнерами”, — наголосив Зеленський.

Крім того, президент заявив, що Україна працює над реалізацією домовленостей саміту G7 та готується до міжнародних заходів цього тижня.

Зеленський повідомив, що обговорив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко завдання на Конференцію з відновлення України, яка розпочнеться у Ґданську. Українську делегацію на заході очолюватиме Свириденко.

Президент наголосив, що у відносинах із Польщею важливо зберігати конструктив, і подякував партнерам, які підготували змістовні речі для зустрічі у Ґданську.