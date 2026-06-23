В Україні готують до випробувань новий реактивний безпілотник, здатний долати до 2000 км

Українська компанія Triada Robotics розробила новий далекобійний безпілотник Bravo, який може долати до 2000 кілометрів. Апарат вже готують до перших випробувань.

Про це повідомляє Defender Media.

Реактивний безпілотник Bravo оснащений турбореактивним двигуном і здатний розвивати швидкість від 650 до 700 км/год. Апарат може нести бойову частину масою від 100 до 200 кілограмів.

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Конструкція дрона забезпечує низьку помітність для радіолокаційних систем. Крім того, у систему інтегровано модель самонавчання, яка дозволяє штучному інтелекту аналізувати попередні польоти та автоматично вдосконалювати маршрути для наступних апаратів.

Запуск Bravo можливий як із наземних колісних платформ, так і з кораблів.

У Triada Robotics повідомили, що безпілотник уже готовий та проходить підготовку до перших випробувань. До кінця року компанія планує виготовити першу передсерійну партію зі 100 турбореактивних комплексів.

Під час роботи над проєктом інженери також створили універсальний програмно-апаратний модуль Topaz, сумісний із повітряними, наземними та морськими безпілотними платформами та призначений для централізованого інтелектуального керування дронами і захоплення цілей.

Система підтримує моніторинг безпілотників у режимі реального часу, відстеження цілей, інтелектуальне планування маршрутів та багатоканальні комунікаційні канали.

Окрім Bravo, компанія розробляє ще один діпстрайк-дрон — Kilo. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, має радіус дії понад 500 кілометрів, працює без GNSS та підтримуватиме функцію захоплення цілей.