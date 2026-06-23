Україна веде дипломатичну роботу з Польщею для зниження напруги — МЗС

Україна веде дипломатичну роботу з польською стороною, щоб знизити напругу у відносинах після загострення між Києвом і Варшавою. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий в ефірі телемарафону, повідомляє “Європейська правда”.

За словами Тихого, Україна виступає за діалог із Польщею та працює над тим, щоб знижувати емоції й згладжувати гострі кути у двосторонніх відносинах.

“Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв’язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України постійно підтримуємо зв’язок з польськими колегами”, — сказав речник.

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Він зазначив, що паралельно з “яскравими заголовками” та обміном заявами з обох боків триває “спокійна дипломатична робота”.

“Ми працюємо над тим, щоб все-таки ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми — за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого”, — наголосив Тихий.

Речник МЗС також заявив, що у нинішньому конфлікті йдеться насамперед про позицію президента Польщі Кароля Навроцького. За його словами, її не варто ототожнювати ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства.

Тихий закликав не забувати, що Україна та Польща залишаються союзниками, яких об’єднує спільний ворог — Росія.

Загострення між Києвом і Варшавою почалося після того, як 19 червня Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною він назвав присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування на честь Героїв УПА.

Навроцький також заявив, що Польща не допустить вступу до ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від “культу тоталітаризму та насильства”.

20 червня Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому. На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Президент України також вирішив не їхати до Ґданська на Конференцію з відновлення України. Українську делегацію на заході очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.