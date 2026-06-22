“Не приймаємо прапор Бандери”: Навроцький відкинув слова Зеленського про причину конфлікту

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що конфлікт навколо позбавлення його ордена Білого Орла пов’язаний із внутрішньою політикою Польщі. Польський лідер відкинув таке пояснення та заявив, що суперечка стосується історичних питань і ставлення до українських націоналістів.

Про це повідомляє Polsat News.

Навроцький не погодився зі словами Зеленського про те, що рішення щодо ордена є частиною політичної боротьби всередині Польщі. За його словами, причиною розбіжностей є історична пам’ять і оцінка подій минулого.

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“Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, які злочини українські націоналісти вчинили на польській землі. Якими драматичними були ті події. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний бандерівський прапор”, — заявив Навроцький.

Президент Польщі також особисто звернувся до Зеленського та сказав, що той помиляється у своїй оцінці ситуації.

“Володимире, шановний пане президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх не існує, тому що всі поляки знають і розуміють, скільки зла українські націоналісти завдали полякам і польським дітям. Президент Зеленський помиляється. Дякую”, — сказав Навроцький.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що ситуація навколо ордена Білого Орла є частиною внутрішньополітичної боротьби в Польщі. За його словами, це пов’язано з конкуренцією між політичними силами навколо президента Кароля Навроцького та прем’єр-міністра Дональда Туска.