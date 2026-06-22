В Обухові зіткнулися легковик і вантажівка: постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей

22 червня у місті Обухів Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобілів. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

Повідомлення про ДТП вулиці Загреблі надійшло до Служби порятунку о 12:18.

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Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки двоє постраждалих опинилися затиснутими в пошкодженому автомобілі та потребували деблокації.

Травми отримали п’ятеро людей, серед них двоє дітей 2009 та 2011 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до Обухівської лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.