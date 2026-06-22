Безпека та енергонезалежність даних: навіщо сучасному бізнесу послуга колокейшн

Стабільна робота ІТ-інфраструктури є однією з ключових умов безперервності бізнес-процесів. Втрата доступу до даних, перебої з електропостачанням або технічні збої призводять до фінансових втрат, простою сервісів і репутаційних ризиків для компанії. Колокейшн допомагає забезпечити бізнесам надійне розміщення серверного обладнання та безперервний доступ до критично важливих ресурсів.

Ключові переваги послуги колокейшн для сучасного бізнесу

Колокейшн (colocation) передбачає розміщення власного серверного та мережевого обладнання компанії на технічному майданчику професійного дата-центру. Замість створення й обслуговування власної серверної бізнес отримує готову інфраструктуру з безперебійним живленням, системами охолодження, фізичним захистом і високошвидкісним доступом до мережі. Оренда стійок в дата центрі або юнітів у стійці є популярними рішеннями для компаній різного масштабу.

Ключові переваги для сучасного бізнесу

Серед основних переваг:

Енергонезалежність. Дата-центри оснащені резервним живленням і генераторами, тому сервери працюють навіть під час відключень електроенергії. Фізична та кібербезпека. Обладнання розміщується у колокаційних кімнатах із клімат-контролем і захищене системами доступу, відеоспостереженням і охороною. Економія коштів. Бізнесу не потрібно створювати власну серверну інфраструктуру та забезпечувати її обслуговування. Стабільний інтернет. Резервні канали зв’язку гарантують швидкий доступ до даних і безперервну роботу сервісів.

Як працює колокейшн на практиці

Для бізнесу колокейшн мережевого та серверного обладнання – це можливість зберегти контроль над власною ІТ-інфраструктурою, передавши технічну складову дата-центру. Процес організації послуги зазвичай складається з кількох етапів:

Вибір формату розміщення. Компанія орендує місце для одного або кількох серверів – від оренди юніта (стандартної одиниці висоти в серверній стійці) до цілої серверної шафи. Монтаж обладнання. Сервери доставляються до дата-центру, де спеціалісти встановлюють їх у стійки та підключають до мережі. Підключення інфраструктури. Провайдер забезпечує обладнання електроживленням, інтернет-з’єднанням, охолодженням і технічним моніторингом. Керування та масштабування. Доступ до серверів здійснюється віддалено, а за потреби компанія може швидко збільшити кількість обладнання та займаного простору.

Рішення для колокації від DTEL-IX

DTEL-IX пропонують корпоративні рішення для колокації, адаптовані до потреб компаній різного масштабу. Доступне розміщення від 1U сервера, оренда окремої секції шафи (15 юнітів), кожна з яких має окремі дверцята і ключ, що є додатковим контролем фізичного доступу до встановленого обладнання.

Провайдер забезпечує електроживлення 230 В від двох незалежних вводів і стабільний температурний режим 21°C +/- 3°C на вході, а також веде облік електроспоживання для кожного юніта, тож клієнт сплачує тільки за ту кількість електроенергії, яку фактично споживає його обладнання. Додатковою перевагою є послуга «дистанційний помічник» – фахівці DTEL-IX допоможуть із запуском нового обладнання, перезавантаженням серверів, базовим налаштуванням конфігурацій і проведенням діагностики.

Детальніше про пропозиції DTEL-IX дізнавайтеся на сторінці https://dtel-ix.net/ua/srvc/colocation-by-dtel-ix/colocation