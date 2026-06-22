Депутата з Харківщини підозрюють у схемі з комунальним майном на понад 14 мільйонів

Депутату Богодухівської районної ради та директору будівельної компанії на Харківщині повідомили про підозру у привласненні комунального обладнання вартістю понад 14,5 млн грн під приводом його евакуації під час війни.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю, яке очолює підозрюваний, виконувало реконструкцію очисних споруд у Валках за договором із комунальним підприємством. Для реалізації проєкту фірмі перерахували понад 14,5 млн грн, за які було придбано та передано замовнику спеціалізоване обладнання — біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ підприємець нібито запропонував евакуювати техніку через загрозу обстрілів. Для цього сторони уклали договір відповідального зберігання. Водночас обладнання вивезли не до безпечного регіону, а на територію домоволодіння його родички в Богодухівському районі.

Коли у 2024 році комунальне підприємство звернулося з вимогою повернути майно, підозрюваний заявив, що обладнання нібито було знищене внаслідок російської агресії.

У прокуратурі зазначають, що в результаті громаді завдано збитків на суму понад 14,5 млн грн.

Депутату інкримінують злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція за статтею — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.