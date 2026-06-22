На Закарпатті викрили розкрадання грошей на протезування поранених військових

На Закарпатті поліція викрила схему розтрати бюджетних коштів, призначених на протезування поранених військових та людей з інвалідністю. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

На Закарпатті бюджетні кошти за “поставлені” протези перераховували за підробленими документами / Фото: Нацполіція

За даними слідства, до схеми причетні виконувач обов’язків керівника Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його спільниця.

Жінка представляла інтереси приватного підприємства і координувала роботу протезистів.

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Слідчі встановили, що фігуранти організували механізм незаконного заволодіння бюджетними коштами через підроблені документи про нібито поставлені протези.

На підставі цих документів на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тис. грн. Водночас замовники фактично не отримали засобів реабілітації.

За даними поліції, серед щонайменше семи потерпілих — цивільні особи з інвалідністю та військовослужбовці, які втратили кінцівки внаслідок бойових поранень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, телефони, банківські картки та готівку: $3200, €1470 і 780 тис. грн.