Били, щоб змусити зізнатися: двох екс-правоохоронців з Дніпропетровщини судитимуть за катування

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців з Дніпропетровщини, яких обвинувачують у катуванні чоловіка та завданні йому тяжких тілесних ушкоджень. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомило ДБР.

На Дніпропетровщині судитимуть двох екс-правоохоронців за катування чоловіка / Фото: ДБР

За даними слідства, у червні 2024 року правоохоронці прибули на виклик до одного з домоволодінь у Дніпровському районі області, де сталася бійка із застосуванням ножа.

Під час з’ясування обставин вони встановили, що власник будинку поранив іншого чоловіка. Сам він пояснював свої дії необхідною обороною.

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Втім, за даними ДБР, замість неупередженої перевірки обставин події фігуранти вирішили силою домогтися від чоловіка зізнань у замаху на вбивство.

Слідство встановило, що вони одягнули на нього кайданки, повалили на землю та тривалий час били руками й ногами, вимагаючи підтвердити потрібну їм версію.

Унаслідок побиття чоловік отримав численні травми, зокрема перелом ребра та тяжке ушкодження грудної клітки, яке становило загрозу для життя.

Після цього потерпілого доставили до відділку, де під тиском він дав показання. Уже наступного дня його у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Колишніх правоохоронців обвинувачують у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.