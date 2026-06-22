Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Запоріжжі, є поранені

Російські війська атакували один з енергооб’єктів Запорізької області, внаслідок чого постраждали двоє працівників підрядної організації. Водночас за два дні енергетики повернули світло понад 22 тисячам абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли.

Про це повідомили в АТ “Запоріжжяобленерго”.

За словами керівника АТ “Запоріжжяобленерго” Андрія Стасевського, російські обстріли протягом вихідних призвели до руйнувань цивільної інфраструктури та перебоїв з електропостачанням.

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“Внаслідок удару по одному з наших енергооб’єктів постраждали двоє співробітників підрядної організації. На щастя, минулося без важких наслідків та госпіталізації. Вціліло й обладнання — завдяки захисним спорудам”, — зазначив Стасевський.

У неділю російський безпілотник пошкодив високовольтну лінію електропередачі. Через це без світла залишилися 9002 родини в Запоріжжі та ще 1123 домогосподарства у двох прилеглих населених пунктах. Усіх споживачів вдалося підключити за резервними схемами менш ніж за півтори години.

Також за вихідні енергетики відновили електропостачання близько 4 тисяч абонентів у селищах Кушугум та Балабине, які неодноразово потрапляли під ворожі удари, а також 9,5 тисячі родин у прифронтовій зоні.

Загалом протягом двох днів світло повернули 22,5 тисячі споживачів.

Водночас у ніч проти 22 червня та зранку через нові удари безпілотників були пошкоджені кілька повітряних ліній електропередачі. Без електроенергії залишилися 96 домогосподарств. Відновлювальні роботи тривають.