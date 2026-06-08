Необліковане вугілля, сумнівні продажі та мільйонні виплати керівництву: аудит виявив порушення на “Волиньвугіллі”

Міністерство енергетики заявило про численні порушення, виявлені під час аудиту державного підприємства «Волиньвугілля». За даними відомства, роками підприємство працювало в інтересах окремих груп, тоді як борги із зарплати шахтарям перевищили 137 млн грн.

У Міненерго повідомили, що аудит виявив продаж критично важливого обладнання шахти «Бужанська» за заниженими цінами та за непрозорими схемами.

За даними міністерства, обладнання, на придбання та ремонт якого держава витратила 10,6 млн грн, у 2024 році було реалізовано за 3,3 млн грн. У торгах брали участь дві приватні компанії, пов’язані між собою через одну особу.

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У відомстві зазначили, що зараз державна шахта працює на обладнанні, яке їй не належить, а його власник вимагає повернення майна. Це створює ризик зупинки видобутку.

Також аудитори виявили на складах сотні тонн необлікованого вугілля на суму понад 5 млн грн. За даними перевірки, йдеться про понад 14 вагонів вугілля, які були відсутні у документах.

У Міненерго заявили, що відповідальні особи відмовилися підписувати акт перевірки та надавати пояснення. Крім того, поруч із шахтою працює мобільна збагачувальна установка приватної структури, а облік руху приватного транспорту через пропускну систему підприємства не здійснювався.

Серед інших порушень аудит зафіксував фактичне використання приватним бізнесом площ державної шахти, що перевищували задекларовані в договорах оренди майже втричі.

Також державне підприємство витратило майже 37 млн грн на релокацію обладнання, яке так і не було введене в експлуатацію.

Окремо у міністерстві звернули увагу на виплати керівному складу підприємства. Зокрема, надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 млн грн, понад 1,4 млн грн було спрямовано на оплату дистанційної роботи без підтвердження виконаних робіт, а ще близько 400 тис. грн виплачували директору та бухгалтеру санаторію «Шахтар» протягом двох років після продажу цього об’єкта.

Водночас станом на початок травня 2026 року заборгованість із заробітної плати на підприємстві перевищила 137 млн грн.

У Міненерго повідомили, що вже змінили керівництво підприємства, відновлюють контроль над його діяльністю та вживають заходів для погашення боргів із зарплати.

Матеріали аудиту планують передати правоохоронним органам для подальшого реагування.