РФ вдарила балістикою по Одесі, загинули двоє людей

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Як уточнили в Одеській МВА, у результаті російського удару постраждали двої людей.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак .