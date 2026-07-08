РФ вдарила балістикою по Одесі, загинули двоє людей

8 липня російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Під обстрілом опинився об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей загинули.
Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
“Внаслідок балістичного обстрілу Одещини зазнав ураження об’єкт цивільної інфраструктури. На жаль, за попередніми даними, двоє людей загинули”, — зазначив Кіпер.
Як уточнили в Одеській МВА, у результаті російського удару постраждали двої людей.
Після удару загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу наразі локалізовано.
На місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки.