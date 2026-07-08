Обіцяв прибуткові франшизи й бізнес-проєкти: у Києві блогер ошукав людей майже на 2,5 млн грн

У Києві блогеру повідомили про підозру у шахрайстві під виглядом інвестицій у бізнес-проєкти, франшизи та обладнання. Встановлено 12 потерпілих. Сума збитків становить майже 2,5 млн грн.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, 33-річний киянин, який позиціонував себе як успішний підприємець та інвестор, переконував людей вкладати кошти у нібито прибуткові бізнес-проєкти, придбання франшиз та обладнання для започаткування власної справи.

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Підозрюваний активно використовував соціальні мережі, де публікував інформацію про свою нібито успішну діяльність. Потенційним клієнтам він демонстрував презентації, рекламні матеріали та запевняв, що вкладені кошти принесуть значний прибуток.

Чоловік знаходив людей, готових інвестувати або придбати франшизу, та укладав із кожним договір, щоб створити враження законності своєї діяльності. Після цього громадяни передавали або перераховували йому значні суми коштів.

“Надалі фігурант створював видимість виконання домовленостей, запевняючи, що реалізація проєктів триває за планом, однак фактично не виконував взятих на себе зобов’язань і не повертав отримані кошти”, — розповіли в поліції.

Наразі слідчі встановили причетність фігуранта до шахрайських дій щодо 12 потерпілих. Сума збитків за епізодами, які увійшли до повідомлення про підозру, становить майже 2,5 млн грн. Правоохоронці шукають людей, які могли стати жертвами цієї шахрайської схеми.