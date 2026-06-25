54 ГВт потужності та “енергетичні соти”: Шмигаль представив нову Енергетичну стратегію України

Україна розробляє оновлену Енергетичну стратегію разом зі Світовим банком і планує побудувати енергосистему, адаптовану до викликів XXI століття. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, стратегічна амбіція України — повернутися до 54 ГВт встановленої потужності, яку країна мала до 2014 року.

Шмигаль зазначив, що нову енергетичну модель мають забезпечувати три основні компоненти: 50% — атомна енергетика, 30% — відновлювані джерела енергії, 20% — нова газова генерація та модернізована теплоенергетика.

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Другим ключовим акцентом стратегії має стати розподілена стійкість. Україна планує формувати архітектуру так званих “енергетичних сот” — кластерів, здатних підтримувати базові функції навіть у разі пошкодження центральної мережі.

Ще один пріоритет — безпека енергосистеми. За словами Шмигаля, захист має бути вмонтований у саму архітектуру енергетичної системи та стати її невід’ємною властивістю.

Він пояснив, що йдеться про три рівні захисту: архітектурний, військовий та стійкість на рівні всієї системи.

Четвертим акцентом оновленої стратегії стане створення єдиного енергетичного простору з Європою.

Серед пріоритетів Україна визначає розширення потужності транскордонної інтеграції з ENTSO-E до 4,5 ГВт, розвиток пропускних потужностей у газовій сфері, використання українських газосховищ, розвиток власного газовидобутку та посилення енергетичних маршрутів до Центральної Європи.

Окремо Шмигаль назвав експорт чистої енергії одним із напрямів майбутньої інтеграції України до європейського енергетичного простору.

Міністр подякував керуючій директорці Світового банку з питань операційної діяльності Анні Б’єрде та команді банку за підтримку в розробці оновленої енергетичної стратегії.

Оновлення енергетичної стратегії відбувається на тлі постійних російських атак по українській енергетичній інфраструктурі. Після початку повномасштабної війни Україна робить ставку не лише на відновлення зруйнованих потужностей, а й на перебудову системи так, щоб вона була менш вразливою до централізованих ударів.