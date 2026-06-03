Україна будує нову енергосистему за принципом енергетичних сот, — Шмигаль

Україна не лише відновлює елементи енергосистеми, зруйновані внаслідок російських атак, а й будує нову, більш стійку, децентралізовану та екологічну модель за принципом енергетичних сот. Про це під час онлайн-виступу на форумі «Архітектура безпеки» заявив Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, війна продемонструвала, що концентрація енергетичних активів водночас означає концентрацію ризиків.

«Тому наше завдання — побудувати систему, яку складніше зруйнувати і легше відновити. Для України це означає чотири рівні енергетичної стійкості: держава, регіони, громади та бізнес. Кожен рівень має власну відповідальність і власні інструменти забезпечення енергетичної безпеки», — зазначив Шмигаль.

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Міністр наголосив, що захист має бути інтегрований у саму систему та механізми її управління. Йдеться про фізичний захист об’єктів, системи протиповітряної оборони, кібербезпеку, резервування, модульність обладнання та можливість швидкого ремонту.

Водночас одним із ключових показників ефективності майбутньої системи, за словами очільника Міненерго, має стати швидкість відновлення. Саме тому до наступного опалювального сезону в Україні формують резерв критично важливих елементів енергетичної інфраструктури.

Шмигаль також заявив, що Україна прагне стати регіональним енергетичним хабом на перетині європейських енергетичних коридорів та зробити свій внесок у посилення енергетичної безпеки Європи.

«Росія намагалася зробити енергетику інструментом нашого виснаження. Ми маємо зробити її інструментом нашої стійкості», — підсумував Шмигаль.