“Білорусь здатна забезпечити свій суверенітет”: у Кремлі відреагували на попередження Зеленського

У Кремлі назвали “абсолютно агресивними” заяви президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розцінює їх як втручання у справи іншої країни та “посягання на її суверенітет”.

Так Пєсков прокоментував слова Зеленського про те, що Білорусь має припинити технічну підтримку російських атак по Україні.

За словами речника Кремля, у Росії “немає сумнівів”, що керівництво Білорусі нібито здатне забезпечити свій суверенітет.

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Пєсков також повідомив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко планують найближчим часом поспілкуватися. За його словами, це буде “хороша можливість” обговорити заяви Зеленського щодо Білорусі та інші питання.

Раніше Зеленський заявив, що Україна непублічно попереджала Білорусь про необхідність припинити допомогу Росії у війні. За словами президента, відповідні сигнали передавалися на рівні розвідок і військових.

Зеленський, зокрема, говорив про ретранслятори на території Білорусі, які, за його словами, технічно координуються і допомагають російським та іранським дронам точніше бити по українських цілях.

Президент заявив, що першим кроком з боку Мінська має бути припинення такої технічної підтримки.

“Пряма підтримка — ретранслятор. Виключити це, зняти й показати нам, що це знято”, — сказав Зеленський.

Він також заявив, що Білорусь має припинити постачання палива для російської армії. За словами Зеленського, Україна спершу робить непублічні кроки для деескалації, але у разі відсутності реакції переходить до публічних сигналів.

“Якщо він не зніме, ми знімемо все”, — заявив президент, коментуючи ситуацію з ретрансляторами.