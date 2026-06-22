Дефіцит пального та перебої зі світлом: в ISW оцінили ефект ударів України по Криму

Українські сили проводять системну кампанію ударів, спрямовану на порушення російської логістики та постачання пального через Керченську протоку. В Інституті вивчення війни вважають, що ці атаки вже створюють проблеми для транспортування ресурсів до окупованого Криму та російських військ на півдні України.

Про це йдеться у звіті ISW за 21 червня.

У ніч на 21 червня підрозділи СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та ССО завдали далекобійних ударів по російській морській логістиці, нафтовій інфраструктурі та системах ППО в окупованому Криму та Краснодарському краї.

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За даними української сторони, під удар потрапив порт “Кавказ” на косі Чушка в Краснодарському краї, де виникла пожежа на резервуарному парку нафтоперевалочного комплексу та території нафтобази. Об’єкт використовується для постачання пального до окупованого Криму та півдня України.

Також українські сили вразили резервуари з нафтопродуктами на нафтобазі TES-Terminal-1 в окупованій Керчі. За інформацією СБС, термінал розташований менш ніж за кілометр від Керченського мосту та використовується для забезпечення поромного сполучення між Кримом і портом «Кавказ».

Українські військові вивели з ладу чотири радіолокаційні станцій комплексів С-400 та дві системи ППО “Панцир” на Керченському мосту. Також були уражені радіолокаційні станції “Каста-2Е2” в районі Курортного та “Небо-У” поблизу Керчі.

Геолокаційні відео підтвердили пожежі на TES-Terminal-1 і в порту “Кавказ”, а також удари по радіолокаційних станціях. Водночас оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв про пожежу на нафтовому терміналі в Чушці та ураження порома “Панагія” на Керченській поромній переправі.

Аналітики ISW зазначають, що наслідки ударів уже впливають на російську логістику. Так, глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов оголосив про припинення продажу пального на АЗС для недержавних структур. Окупаційна влада Севастополя також запровадила обмеження на продаж пального, скоротила роботу громадського транспорту та великих торгівельних мереж, призупинила поромне сполучення і скасувала масові заходи.

Один із російських військових блогерів заявив, що в районі Керченської переправи працювали лише сім автомобільних та залізничних поромів, а можливе пошкодження трьох із них може суттєво ускладнити логістику між окупованим Кримом і Росією. Кримська енергокомпанія “Крименерго” 21 червня запровадила обмеження споживання електроенергії, посилаючись на невизначені аварії на об’єктах енергомережі Криму. Місцеві кримські користувачі соцмереж повідомляли про відключення електроенергії в Армянську, Алушті, Сімферополі, Севастополі та Джанкої

Удари по Керченській протоці є частиною ширшої кампанії України з позбавлення російських військ можливості використовувати основні логістичні маршрути до окупованого Криму. Йдеться як про Керченський міст і поромне сполучення, так і про так званий “сухопутний коридор” через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У ISW також зазначили, що українські сили продовжують завдавати ударів по залізничних мостах, об’єктах паливної інфраструктури, системах ППО та радіолокаційних станціях, щоб ускладнити російське забезпечення військ і знизити військовий потенціал РФ на південному напрямку.

Серед ключових висновків аналітиків: українські удари вже порушують російську логістику та постачання пального в окупованому Криму, а сама кампанія є частиною системних зусиль із послаблення транспортних і військових можливостей Росії на півдні України.