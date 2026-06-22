Головний кіт Британії прокоментував відставку Кіра Стармера

Кіт Ларрі, який уже понад 15 років живе на Даунінг-стріт і офіційно носить титул головного мишолова уряду Великої Британії, відреагував на зміну прем’єр-міністра. Сторінка Ларрі налічує майже 900 тисяч підписників у соцмережі X.

Серією жартівливих дописів опубліковано на сторінці кота Ларрі в X.

“Я прийняв відставку Кіра Стармера як мого головного слуги та запросив Енді Бернхема викласти деталі щодо того, скільки їжі на день він мені надасть”, – йдеться в дописі.

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“Якщо вірити чуткам, незабаром я житиму вже за сьомого прем’єр-міністра. Якщо це триватиме так і далі, я перестану докладати зусилля, щоб запам’ятовувати їхні імена”, – йшлося у попередньому дописі.

Ларрі живе в резиденції британських прем’єр-міністрів із 2011 року та пережив уже кількох очільників уряду. В описі свого акаунта він називає себе “головним мишоловом Кабінету міністрів” і зазначає, що незабаром житиме вже з сьомим прем’єр-міністром.

Сторінка кота вважається неофіційною, однак давно стала популярним майданчиком для іронічних коментарів щодо британської політики. Зараз за акаунтом Ларрі стежать понад 883 тисячі користувачів.