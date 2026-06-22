Російські дрони полюють на автівки Укрпошти в Нікополі

За останні два дні внаслідок російських обстрілів були пошкоджені два відділення Укрпошти, логістичний центр у Сумах, а також знищені дві службові автівки в Нікополі. Водночас пошкоджені об’єкти продовжують або вже відновили роботу.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

У Сумах під обстріл потрапили сортувальний центр, відділення та адміністративна будівля компанії. Сортувальний центр і відділення вже відновили обслуговування клієнтів, а адміністративну будівлю продовжують ремонтувати.

Реклама

Реклама

У Нікополі внаслідок атак знищено дві автівки Укрпошти.

“Вже бачимо, що йде цілеспрямоване полювання на наші автівки, і вживаємо заходи щодо резервних схем роботи, щоб ускладнити ці атаки ворогу, розуміючи, що вони через Дніпро бачать багато чого в цьому героїчному місті. Поки, та й надалі, без деталей, але ми продовжимо обслуговувати Нікополь та його мешканців та надавати всі наші послуги”, — написав Смілянський.

Окремо Смілянський згадав про відділення Укрпошти в окупованому Енергодарі, яке використовувала російська пошта. За його словами, будівля зазнала пошкоджень під час операції українських військових.

Також тривають обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області, зокрема Білопілля та Ворожби. Через безпекову ситуацію Укрпошта перевела їх на обслуговування пересувними відділеннями, які працюють залежно від поточної обстановки.