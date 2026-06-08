У Харкові зафіксували щонайменше сім ударів “шахедів”: постраждав хаб “Укрпошти”

У ніч на 8 червня російські безпілотники атакували Холодногірський район Харкова. Один із дронів влучив у хаб «Укрпошти», який зазнав часткових руйнувань.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, перші влучання були зафіксовані в Холодногірському районі, попередньо на території промислової зони.

Згодом Терехов повідомив щонайменше про шість влучань ворожих БпЛА в районі. Пізніше було зафіксовано ще один удар. Інформація про руйнування та можливих постраждалих уточнювалася. Також зберігалася загроза повторних атак.

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Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що один із дронів влучив у харківський хаб компанії. За його словами, об’єкт частково знищений.

Він зазначив, що всі працівники залишилися живими, а команда з ночі працює над тим, щоб забезпечити своєчасну доставку відправлень. За словами Смілянського, доставка по Харкову має відбутися впродовж дня.

Також він заявив, що клієнтам, чиї посилки були знищені внаслідок удару, буде компенсовано втрати. Більш детальну інформацію щодо наслідків атаки в «Укрпошті» пообіцяли надати пізніше.