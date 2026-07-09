Мінус 1310 солдатів і 1843 БПЛА: Генштаб назвав добові втрати Росії

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2026 року орієнтовно склали близько 1 414 820 військових. За останню добу Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також від початку повномасштабної війни російська армія втратила 12 107 танків, з них 7 — за минулу добу. Кількість знищених бойових броньованих машин сягнула 24 906, артилерійських систем — 45 628, із них 59 було уражено за добу.

За даними Генштабу, втрати РФ у реактивних системах залпового вогню становлять 1922 одиниці, засобах ППО — 1479 одиниць. Також знищено 437 літаків, 353 гелікоптери та 1857 наземних робототехнічних комплексів.

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Окремо у Генштабі повідомили про значні втрати Росії у безпілотниках оперативно-тактичного рівня. Їхня загальна кількість сягнула 398 763 одиниць, за добу було знищено ще 1843 БПЛА.

Крім того, російська армія втратила 4887 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 117 910 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4402 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.