Німеччина вироблятиме ракети ППО для України: укладено контракт на 600 одиниць

Україна підписала контракт із Німеччиною на постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Також очікується рішення США щодо ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ТСН.

За словами глави держави, нинішні виробничі потужності США становлять близько 700 ракет на рік. Він зазначив, що американська сторона передала Німеччині ліцензії на виробництво, і там уже розпочали випуск відповідної продукції.

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“Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет. Це хороший контракт. Але, безумовно, це тривалий процес”, — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що європейські та американські компанії, які працюють із системами Patriot, підтримують ідею виробництва ракет для цих комплексів у Європі. Водночас для запуску такого виробництва необхідний особистий дозвіл президента США Дональда Трампа.

Зеленський розповів, що під час саміту G7 обговорював із Трампом питання отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Після зустрічі український президент повідомляв, що американський лідер позитивно поставився до цього питання.

Водночас глава держави наголосив на необхідності пошуку більш доступної європейської альтернативи засобам протидії балістичним ракетам.