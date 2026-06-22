Тринадцятеро людей потонули у Франції, намагаючись врятуватися від аномальної спеки

У Франції за добу потонули 13 людей, які намагалися врятуватися від сильної спеки. Ще троє літніх людей померли через наслідки екстремально високих температур.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Служби цивільної безпеки Франції, 13 людей потонули в неділю та в ніч проти понеділка під час купання. Також троє літніх людей померли через спеку.

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У Франції близько 2700 шкіл у понеділок закрилися або скоротили заняття. У Бордо температура, за прогнозами, мала перевищити +42 °C, а 49 регіонів країни опинилися під червоним рівнем попередження через спеку.

“На нас чекає щонайменше кілька днів дуже, дуже спекотної погоди. Ми не знаємо, коли температура почне знижуватися”, — заявила міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст.

Речник Служби цивільної безпеки Франції Жером Буланже закликав громадян купатися лише у спеціально відведених і безпечних місцях.

Середня температура в Європі 22 червня прогнозувалася на рівні +24 °C, що на 4,1 °C вище за середній показник 1961–1990 років. У Всесвітній метеорологічній організації раніше зазначали, що Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше за середньосвітовий показник.

У Великій Британії метеослужба Met Office попередила, що температура в окремих районах може перевищити +39 °C і побити червневий рекорд у +35,6 °C, встановлений у 1957 та 1976 роках.

В Іспанії державне метеорологічне агентство Aemet оголосило червоний рівень небезпеки для Країни Басків. У Сан-Себастьяні температура може сягнути +40 °C, що більш ніж удвічі перевищує історичну середню температуру для цього дня.

В Італії попередження через спеку оголосили у 12 містах, серед яких Рим, Мілан, Турин, Венеція, Болонья та Флоренція. У Турині енергетики посилили роботу через додаткове навантаження на електромережу та поодинокі відключення електроенергії.