Число загиблих у ДТП на Київщині зросло до п’яти: стали відомі деталі смертельної аварії

22 червня на автодорозі Бориспіль — Дніпро поблизу села Рогозів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок зіткнення загинули п’ятеро людей, ще двоє дістали травми.

Про це повідомили в поліції Київської області.

За попередніми даними, 70-річний водій Renault Sandero під час виконання обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Nissan Altima під керуванням 35-річного чоловіка.

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На місці події загинули водій Renault Sandero, дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima. Ще одна пасажирка Renault Sandero, 69-річна жінка, померла в лікарні попри зусилля медиків.

Водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero дістали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.