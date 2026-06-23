Франція і Норвегія достроково вийшли у плейоф ЧС-2026

Франція і Норвегія достроково вийшли у плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Обидві збірні з групи I забезпечили собі вихід до наступного раунду за підсумками матчів другого туру.

У першому турі Франція обіграла Сенегал з рахунком 3:1, а Норвегія перемогла Ірак — 4:1. У другому турі команди «обмінялися» суперниками і знову здобули перемоги.

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Франція розгромила Ірак з рахунком 3:0. На старті першого тайму рахунок відкрив Кіліан Мбаппе, для якого цей гол став третім на чемпіонаті світу-2026.

Матч у Філадельфії не вдалося дограти вчасно через негоду. Догравання другого тайму затягнулося більш як на дві години.

Після перерви Франція забила ще двічі. Мбаппе оформив дубль і повторив гольовий показник ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе на чемпіонатах світу — 16 м’ячів. Крапку у матчі поставив Усман Дембеле.

Норвегія у результативному матчі перемогла Сенегал з рахунком 3:2. Наприкінці першого тайму норвежців вивів уперед Маркус Педерсен, який вийшов на заміну на старті гри через травму Юліана Ріерсона.

У перші 15 хвилин другого тайму рахунок став 3:1. Дубль оформив Ерлінг Голанд, а Сенегал відповів голом Ісмаїли Сарра. На третій компенсованій хвилині Сарр також оформив дубль, але Сенегал не зміг врятувати нічию.

Загалом у плейоф чемпіонату світу вже вийшли шість збірних: Мексика, США, Німеччина, Франція, Норвегія та Аргентина.

В останньому турі Франція і Норвегія в очному матчі розіграють перше місце в групі. Сенегал та Ірак боротимуться за третє місце, яке теоретично може вивести у плейоф. Обидві гри відбудуться у п’ятницю, 26 червня.