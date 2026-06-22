Мессі побив легендарний рекорд Клозе та став найкращим бомбардиром в історії ЧС

Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чоловічих чемпіонатів світу з футболу. У матчі проти Австрії капітан збірної Аргентини забив свої 17-й та 18-й голи, чим перевершив досягнення німця Мірослава Клозе.

Про це повідомляють Reuters та sport.ua.

Історичний рекорд Мессі встановив під час матчу групи J чемпіонату світу 2026 року між Аргентиною та Австрією.

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Завдяки цим двом голам аргентинський форвард став одноосібним рекордсменом серед чоловіків за кількістю забитих м’ячів на чемпіонатах світу. Раніше рекорд належав колишньому нападнику збірної Німеччини Мірославу Клозе.

Крім того, Мессі перевершив бразильську футболістку Марту, яка є авторкою 17 голів на жіночих чемпіонатах світу. До цього показник Марти залишався абсолютним рекордом серед усіх учасників чемпіонатів світу.

Для Мессі останній гол став уже п’ятим на турнірі 2026 року, а сьогодні футболіст став головним героєм матчу Аргентина — Австрія. На 9-й хвилині капітан аргентинців не реалізував пенальті, пробивши повз ворота, однак згодом виправився. На 39-й хвилині він замкнув атаку після прострілу Факундо Медіни та відкрив рахунок, забивши свій рекордний 17-й гол на чемпіонатах світу.

У компенсований час Мессі оформив дубль. Після передачі аргентинця Хуліан Альварес не зміг переграти воротаря, але м’яч повернувся до самого Ліонеля, який з другої спроби відправив його у сітку та встановив остаточний рахунок — 2:0.