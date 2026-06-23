У Сумах після російського удару загорівся тролейбус, водій у критичному стані

Увечері 22 червня російська авіація вкотре завдала удару по Сумах планерними бомбами.
Влучання зафіксували на трьох локаціях. На одній із них загорівся тролейбус.
За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, росіяни вдарили по околиці міста шістьма планерними бомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, епіцентр влучань був у промисловій зоні.
Унаслідок атаки тяжко поранений 57-річний водій тролейбуса. Він перебуває у критичному стані.
Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки загоряння.