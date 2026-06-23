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У Сумах після російського удару загорівся тролейбус, водій у критичному стані

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За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова , росіяни вдарили по околиці міста шістьма планерними бомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, епіцентр влучань був у промисловій зоні.

Влучання зафіксували на трьох локаціях. На одній із них загорівся тролейбус.