За добу армія РФ втратила ще 1390 військових і 1851 безпілотник

Станом на 23 червня 2026 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 1 394 530 осіб.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 1390 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Також від 24 лютого 2022 року Росія втратила 12 050 танків, 24 812 бойових броньованих машин, 44 604 артилерійські системи, 1887 РСЗВ та 1437 засобів ППО.

Втрати російської авіації становлять 436 літаків і 353 гелікоптери. Крім того, знищено 368 015 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4787 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, два підводні човни.

Також російська армія втратила 110 827 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4329 одиниць спеціальної техніки і 1719 наземних робототехнічних комплексів.

Дані уточнюються.