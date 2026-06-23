У Франції 40 людей потонули, рятуючись від рекордної спеки

У Франції за останні дні потонули 40 людей, які намагалися врятуватися від рекордної спеки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню.

За його словами, смерті на воді стали “сумним лихом”. Випадки зафіксували з 18 червня, більшість загиблих — молоді люди.

Франція переживає найспекотніший день за всю історію спостережень. За даними Meteo France, у вівторок температура в одному з міст на південному заході країни сягнула 44,3°.

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У 54 департаментах Франції оголошено “червоний” рівень небезпеки через спеку. У середу таких департаментів має стати вже 58. У Meteo France назвали ситуацію безпрецедентною.

На тлі спеки люди по всій країні масово стрибають у канали та річки, щоб охолодитися. Міністерка спорту Марина Феррарі заявила, що розуміє таке прагнення, але попередила про небезпеку купання у заборонених або небезпечних місцях.

У понеділок на південному сході Франції рятувальники не змогли реанімувати двох дітей віком 2 і 4 роки, яких мати знайшла непритомними в сімейному автомобілі біля будинку.

Нинішню хвилю спеки в Європі спричинив погодний режим, відомий як Omega block. Він формує купол гарячого повітря між холоднішими системами, через що температура зростає день за днем.

За оцінкою Meteo France, нинішні умови можна порівняти зі спекою серпня 2003 року, яка тривала 16 днів і призвела до близько 80 тисяч надлишкових смертей у Європі. Скільки триватиме нинішній епізод, поки невідомо.

Через спеку у Франції, Британії, Італії, Швейцарії та Іспанії фіксують збої в роботі шкіл, транспорту й туристичних об’єктів. У Парижі Ейфелеву вежу закрили о 16:00 через високу температуру.

В Італії Міністерство охорони здоров’я оголосило найвищий рівень небезпеки для 15 міст. Влада також запроваджує обмеження на роботу в окремих секторах.

У Британії Met Office прогнозує до 37° на півдні Англії, що може стати новим червневим рекордом. Десятки шкіл планують дострокове завершення занять.

В Іспанії метеослужба оголосила “червоні” попередження в частині регіонів, де температура може сягнути 44°. У низці муніципалітетів на півночі країни скасували традиційні багаття через ризик пожеж.

Мадрид відкрив кліматичні укриття для бездомних та інших вразливих людей. У Бельгії через високу температуру одна з початкових шкіл біля Брюсселя перенесла випускні іспити до сусідньої церкви.

У Швейцарії кантон Санкт-Галлен обмежив забір води з річок і озер через низький рівень води та високу температуру.

Через спеку в європейських містах різко зріс попит на вентилятори та кондиціонери. У Парижі й Лондоні магазини повідомляють, що вентилятори швидко розкуповують.

На тлі екстремальної спеки частина туристів обирає прохолодніші напрямки на півночі Європи. Reuters зазначає, що такі поїздки вже називають “coolcation” — відпусткою у прохолоднішому кліматі.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше за середній глобальний показник. Це робить тривалі хвилі спеки дедалі ймовірнішими.