        Економіка

        Україна сподівається отримати статус кандидата на членство в ОЕСР вже цієї осені

        Сергій Бордовський
        23 Червня 2026 21:34
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        Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом / Фото: ОПУ
        Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом / Фото: ОПУ

        Україна передала Організації економічного співробітництва та розвитку офіційну оновлену заявку на членство і сподівається отримати статус країни-кандидата вже цієї осені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом.

        За словами Зеленського, членство України в ОЕСР є важливим для держави. Оновлену заявку на членство організації передала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        “Сподіваємось отримати статус країни-кандидата вже цієї осені. Наступний етап — дорожня карта до членства в ОЕСР”, — заявив президент.

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        Зеленський повідомив, що обговорив це питання під час зустрічі з Корманом.

        Окрему увагу сторони приділили прогресу України на шляху до європейської інтеграції та впровадженню реформ, необхідних для швидкого просування до членства в ЄС.

        Також під час зустрічі йшлося про реалізацію фінансового пакету підтримки від Євросоюзу, посилення санкцій проти Росії та контакти з партнерами.

        Зеленський подякував Матіасу Корману та ОЕСР за підтримку України на шляху реформ і досягнення миру.


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