Ретранслятори для “шахедів” у Білорусі: що це за техніка і чому Зеленський висунув ультиматум Лукашенку

Президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь має протягом тижня прибрати зі своєї території ретранслятори, які, за словами української сторони, допомагають координувати російські удари дронами по Україні. Йдеться про обладнання у Гомельській та Брестській областях, поблизу українського кордону. Про це пише BBC.

За словами Зеленського, на білоруській території розташована техніка, яка коригує удари по українських цивільних об’єктах. Він заявив, що йдеться про чотири ретранслятори, за допомогою яких російські дрони атакували Житомирську, Рівненську та Волинську області, зокрема енергетику, залізницю, міста й села.

“Вимкнути це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання”, — пояснив Зеленський свої вимоги до Мінська.

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Президент заявив, що Україна раніше неодноразово передавала такі сигнали білоруській владі непублічно, але тепер перейшла до публічного попередження.

“Якщо він це не зробить, зробимо ми”, — сказав Зеленський.

За його словами, ретранслятори розміщені на території Білорусі вздовж прикордонних з Україною областей. Українська сторона вважає, що саме вони допомагають російським ударним дронам діяти на більшій дальності та зберігати зв’язок для наведення або коригування польоту.

BBC зазначає, що білоруська влада поки не коментувала твердження Києва про наявність таких ретрансляторів на своїй території. Водночас голова Гомельської області Іван Крупко після зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що жителям регіону нібито не варто хвилюватися, а Білорусь має “сили і засоби” для відбиття атаки.

Після заяв Зеленського у Москві стали на бік Мінська. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що слова українського президента нібито спрямовані на втягування Білорусі у війну та розширення географії бойових дій. Він також нагадав про договір безпеки між Росією та Білоруссю і заявив про готовність Москви “забезпечити безпеку союзника”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав попередження Зеленського “абсолютно агресивними” та заявив, що Москва розцінює їх як втручання у справи іншої країни і “посягання на її суверенітет”. Він також анонсував контакти Володимира Путіна з Лукашенком.

За даними BBC, про можливе використання ретрансляторів на території Білорусі експерти заговорили наприкінці 2025 року, коли Росія почала системно бити по українських поїздах. Зокрема, наприкінці грудня російський дрон-камікадзе пошкодив вантажний поїзд біля Коростеня у Житомирській області. Від цього району до Білорусі — близько 80 кілометрів, тоді як до території Росії — приблизно 250 кілометрів.

Український фахівець із безпілотних технологій Сергій “Флеш” Бескрестнов тоді писав, що така атака могла бути можливою за умови, якщо оператор дрона стежив за його польотом у режимі реального часу. Однією з версій було управління дроном із Білорусі.

Водночас експерт згадував і інший варіант — використання mesh-системи, коли дальність радіозв’язку збільшується завдяки ретрансляції, а функцію ретранслятора може виконувати один із дронів у “рої”.

Білоруський телеканал “Белсат”, який мовить із Польщі, пише, що такі ретранслятори можуть стояти не лише біля самого кордону, а й глибше на території Білорусі. Їх можуть встановлювати на спеціальних спорудах, зокрема мобільних, а також на звичайних телекомунікаційних вежах або навіть на дахах багатоповерхівок у містах.

Зеленський ще у лютому 2026 року заявляв, що українські структури вже виводили з ладу кілька таких ретрансляторів на території Білорусі. За його словами, після цього “з того напрямку тепер літає значно менше”.

Тема ретрансляторів стала частиною нового загострення між Києвом і Мінськом. Лукашенко останнім часом не коментував прямо заяви Зеленського про обладнання для російських дронів, але кілька разів говорив про небажання втягування Білорусі у війну.

В інтерв’ю телеканалу “Аль-Арабія” Лукашенко також вибачився перед Зеленським за свої попередні різкі висловлювання, однак не уточнив, про які саме слова йдеться.

Зеленський у відповідь заявив, що особисті образи не є головним питанням. За його словами, Лукашенко має на практиці довести, що не хоче бути втягнутим у війну.

Президент України нагадав, що Білорусь була залучена до російського повномасштабного вторгнення з перших днів, коли ракети летіли з її території. За словами Зеленського, Лукашенко тоді також телефонував і вибачався, стверджуючи, що не контролював ситуацію, але український президент заявив, що не вірить у такі пояснення.