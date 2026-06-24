Українські дрони атакували енергетичні об’єкти в Криму: повідомляють про масштабні знеструмлення

У ніч на 24 червня в окупованому Криму та кількох регіонах Росії внаслідок атаки безпілотників на енергетичні та промислові об’єкти у низці районів виникли перебої з електропостачанням та пожежі.

Про це повідомляють Telegram-канали Exilenova+ та Astra.

У тимчасово окупованому Криму під час нічної атаки, за повідомленнями місцевих жителів, під удар потрапила Сімферопольська теплоелектростанція. У частині міста зникло електропостачання, а над територією ТЕС спостерігався дим від пожежі.

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Також повідомлялося про удари по головній електропідстанції Севастополя. Після атаки в окремих районах міста виникли перебої зі світлом. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв підтвердив наслідки атаки та закликав мешканців економити заряд мобільних телефонів і не перевантажувати електромережу після відновлення електропостачання.

Про масштабні проблеми з електроенергією повідомив і призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. За його словами, усі округи регіону повністю або частково залишилися без електропостачання. Наразі на місцях працюють аварійні та енергетичні служби.

Крім того, у місті Кстово Нижньогородської області РФ після атаки “уламки” БпЛА впали на територію НПЗ.

В Оренбурзі повідомляють про атаку на газопереробний завод компанії “Газпром переработка”. Місцева влада заявила про пожежу на території підприємства.