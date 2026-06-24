        Суспільство

        У “Резерв+” тимчасово недоступна низка послуг: що потрібно знати

        Галина Шподарева
        24 Червня 2026 08:21
        читать на русском →
        Застосунок "Резерв+" / Фото: Головне в Україні
        Застосунок "Резерв+" / Фото: Головне в Україні

        У застосунку “Резерв+” тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, пов’язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Обмеження запровадили через некоректну роботу державних реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв.

        Про це повідомили в Міноборони.

        Наразі користувачам можуть бути недоступні:

        Реклама
        Реклама

        • подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності;
        • оновлення даних про інвалідність в онлайн-режимі;
        • перевірка відповідної інформації операторами ТЦК та СП.

        “Це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав”, — йдеться в повідомленні.

        Після відновлення стабільного обміну даними між державними системами всі послуги знову стануть доступними в застосунку.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov