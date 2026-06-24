У “Резерв+” тимчасово недоступна низка послуг: що потрібно знати

У застосунку “Резерв+” тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, пов’язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Обмеження запровадили через некоректну роботу державних реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв.
Про це повідомили в Міноборони.
Наразі користувачам можуть бути недоступні:
- подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності;
- оновлення даних про інвалідність в онлайн-режимі;
- перевірка відповідної інформації операторами ТЦК та СП.
“Це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав”, — йдеться в повідомленні.
Після відновлення стабільного обміну даними між державними системами всі послуги знову стануть доступними в застосунку.