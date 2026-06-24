У “Резерв+” тимчасово недоступна низка послуг: що потрібно знати

У застосунку “Резерв+” тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, пов’язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Обмеження запровадили через некоректну роботу державних реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв.

Про це повідомили в Міноборони.

Наразі користувачам можуть бути недоступні:

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подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність в онлайн-режимі;

перевірка відповідної інформації операторами ТЦК та СП.

“Це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав”, — йдеться в повідомленні.

Після відновлення стабільного обміну даними між державними системами всі послуги знову стануть доступними в застосунку.