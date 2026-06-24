РФ запустила по Україні 101 БпЛА з п’яти напрямків — знешкоджено 95 дронів

У ніч на 24 червня російські війська атакували Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили близько 94% російських БпЛА, однак зафіксовано влучання на п’яти локаціях та падіння уламків ще у шести місцях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 23 червня росіяни атакували Україну 101 ударним БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 95 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на п’яти локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.