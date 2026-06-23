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        Сили Оборони знешкодили 118 ворожих БПЛА з 135, зафіксовані влучання на 11 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        23 Червня 2026 08:18
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        Внаслідок російського удару по Сумах вогонь знищив тролейбус / Фото: Сумська ОВА
        Внаслідок російського удару по Сумах вогонь знищив тролейбус / Фото: Сумська ОВА

        У ніч на 23 червня (з 18:00 22 червня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

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        Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


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