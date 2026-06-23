Запорізька область за добу зазнала 1050 ударів: поранені семеро людей

Дрони стали головною зброєю: від початку року Україна вразила понад 800 тис. цілей РФ, — Федоров

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Ще 260 артударів завдано по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Цвітковому, Добропіллю та Рибному.

Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Гуляйпільському та Гіркому.

Сім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров .