Запорізька область за добу зазнала 1050 ударів: поранені семеро людей

Сім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Упродовж доби російські війська завдали 1050 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Юрківці, Любицькому, Данилівці, Зорівці, Новосолошиному, Оріхову, Новопавлівці, Омельнику, Свободі, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинці, Рівному, Гуляйпільському та Тимошівці.
769 БпЛА різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Балабине, Новомиколаївку, Кам’яне, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Новорозівку, Новосолошине, Матвіївку, Лисогірку, Мар’ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Добропілля, Рибне, Червону Криницю та Микільське.
Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Гуляйпільському та Гіркому.
Ще 260 артударів завдано по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Цвітковому, Добропіллю та Рибному.
Надійшло 169 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.