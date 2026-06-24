18 днів без зв’язку і зламані ребра: Лубінець розповів про перевірку в Миколаївському ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про звільнення шістьох чоловіків, яких, за його словами, не мали права утримувати у збірному пункті Миколаївського обласного ТЦК та СП. Про це омбудсман повідомив після звернення родича одного з чоловіків.

За словами Лубінця, до нього звернувся брат чоловіка, якому, попередньо, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції зламали ребра.

Після цього рідні втратили з ним зв’язок майже на три тижні. Упродовж 18 днів вони не знали, де він перебуває і що з ним відбувається.

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Представники омбудсмана прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП і, за словами Лубінця, виявили низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини.

За результатами перевірки вдалося звільнити шістьох чоловіків. Серед них був чоловік зі зламаними ребрами, який має законні підстави для відстрочки, оскільки самостійно доглядає за своєю 80-річною матір’ю.

Також серед утримуваних у ТЦК був батько дитини з інвалідністю. За попередньою інформацією омбудсмана, під час затримання чоловіка працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою.

За словами Лубінця, хлопець залишився сам на вулиці ввечері, а через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився.

Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції. Також розглядається питання щодо внесення інших відомостей до ЄРДР.

Представники омбудсмана також домоглися звільнення ще чотирьох чоловіків. За словами Лубінця, у двох із них тяжкі захворювання, ще один має вірусний гепатит, а ще один — проблеми з коліном.

Усім звільненим надали можливість оформити необхідні документи для відстрочки або пройти додаткове медичне обстеження.

За ініціативи представника омбудсмана до ДБР та прокуратури направлено повідомлення про можливі перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК і СП.

Лубінець заявив, що підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій “бусифікації” має бути покладено край.

“Мобілізація необхідна для оборони держави. Проте кожен випадок незаконних дій має отримати правову оцінку. Відповідальність повинна бути невідворотною”, — наголосив омбудсман.