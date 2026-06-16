На Одещині викрили масштабну схему примусу до мобілізації: працівників ТЦК підозрюють у катуваннях

Працівники Державного бюро розслідувань викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області групу осіб, яких підозрюють в організації незаконного примусу громадян до мобілізації.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, до схеми були причетні шестеро посадовців РТЦК та троє представників місцевої громадської організації. Правоохоронці вважають, що вони розшукували чоловіків, збирали про них інформацію, а потім доставляли до центру комплектування та незаконно утримували.

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У ДБР заявляють, що задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. За версією слідства, чоловіків били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

Також правоохоронці повідомили, що встановили окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків слідчі вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, за даними ДБР, використовувалися для фізичного впливу на громадян.

Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомили про підозру за статтями про катування, незаконне позбавлення волі та грабіж, вчинені організованою групою.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У ДБР зазначили, що досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до злочинів, а також інших можливих потерпілих.