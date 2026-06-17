Власник “Трухи” заявив про тиск через розслідування, ТЦК і Міноборони заперечили

Львівський обласний ТЦК та СП заявив, що власника Telegram-каналу «Труха» Максима Лавриненка 5 червня доставили до територіального центру комплектування через відсутність підтвердженої відстрочки або бронювання, а не через будь-які вказівки керівництва Міністерства оборони.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За даними військових, під час спільних заходів із представниками Національної поліції у Залізничному районі Львова було проведено перевірку військово-облікових документів Лавриненка. Після перевірки інформація про наявність чинної відстрочки або бронювання не підтвердилася.

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У ТЦК зазначили, що після цього його доставили до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження передбачених законом процедур, зокрема медичного огляду.

Сам Лавриненко заявив у своєму Telegram-каналі, що останнім часом його команда працювала над матеріалами, пов’язаними з оборонною сферою та використанням бюджетних коштів. Він також стверджує, що зазнав тиску, а його доставлення до ТЦК нібито відбулося за особистою вказівкою міністра оборони Мийла Федорова. Також він пов’язав ситуацію з публікаціями щодо оборонних закупівель.

У Львівському обласному ТЦК заявили, що інформація про нібито стеження за Лавриненком та його затримання за спеціальною вказівкою не відповідає дійсності.

У Міністерстві оборони також заперечили існування будь-яких персональних вказівок щодо окремих громадян.

У відомстві наголосили, що рішення про проведення заходів військового обліку ухвалюються виключно уповноваженими посадовими особами в межах законодавства.

Крім того, Міноборони заявило, що вважає поширення подібних звинувачень частиною інформаційної кампанії, яка розпочалася після ухвалення рішень, спрямованих на посилення контролю та боротьбу з корупцією у сфері оборонних закупівель.