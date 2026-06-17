У Міноборони анонсували перевірки всіх ТЦК після інцидентів в Одесі

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік повідомив про проведення службових перевірок у всіх територіальних центрах комплектування після інцидентів, що сталися в Одеському ТЦК.

Про це він заявив за підсумками термінової наради з Командуванням Сухопутних військ.

За словами Баніка, будь-які прояви насильства, порушення прав людини та приниження людської гідності щодо громадян є категорично неприпустимими.

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«Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на п’ятий рік війни», — наголосив він.

Посадовець повідомив, що за результатами наради буде проведено службові перевірки в усіх ТЦК. Особливу увагу планують приділити зверненням громадян щодо незаконного утримання, насильства та інших можливих неправомірних дій.

Також Банік закликав до максимально прозорої комунікації із суспільством та повного сприяння правоохоронним органам під час перевірок.

Він зазначив, що подібні інциденти вкотре підтверджують необхідність реформи системи ТЦК, над якою наразі працює Міністерство оборони.

За словами заступника міністра, у майбутньому функції територіальних центрів комплектування мають бути розподілені між різними установами без замкненого циклу обліку та мобілізації.

Крім того, Банік висловився за створення спеціальних хабів для громадян, які проходитимуть військово-лікарську комісію або очікуватимуть направлення до навчальних центрів та бойових підрозділів. На його думку, такі центри повинні бути комфортними, мати цілодобову відеофіксацію та жорсткий контроль взаємодії персоналу з громадянами.

Напередодні ДБР повідомило, що у районному ТЦК Одеської області людей били, залякували, незаконно утримували та вчиняли насильницькі дії сексуального характеру.

За версією слідства, шестеро військових комісарів залучили трьох представників «місцевої громадської організації» до пошуку чоловіків та збору інформації про них.

Усіх підозрюваних уже взяли під варту без права внесення застави.