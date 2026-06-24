Сили оборони уразили Оренбурзький ГПЗ та єдиний у Росії гелієвий завод

У ніч на 24 червня підрозділи Сил оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод. Відстань до об’єктів становить понад 1200 км від лінії бойового зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Оренбурзький газопереробний завод і Оренбурзький гелієвий завод формують один комплекс. Газопереробний завод виділяє очищений природний газ і сірку, яка, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху.

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Гелієвий завод забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження отримує з нього найцінніші компоненти — гелій та етан.

У Генштабі зазначили, що гелій використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення. Етан є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів.

Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших газохімічних комплексів у світі. Його ввели в експлуатацію у 1974 році. Потужність об’єкта становить 45 млрд кубометрів газу на рік, а на завод припадає 60% усього газу, який переробляє “Газпром переробка”.

Також у Бєлгородській області РФ уражено склад FPV-дронів у районі Алексєєвки.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління БпЛА російських військ у районах Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області, Тьоткіного і Попово-Лежачів Курської області РФ, а також Журавлівки Бєлгородської області РФ.

За результатами аналізу даних також підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів противника 23 червня у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Окремо Генштаб повідомив про підтверджене пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв’язку “Владимир” у Владимирській області РФ.

За даними українського командування, цей центр забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв’язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур держави-агресора.