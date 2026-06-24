Колишній військовий коригував удари по Одесі: СБУ розкрила деталі затримання агента ФСБ

Служба безпеки України затримала на Одещині агента ФСБ, який, за даними слідства, коригував російські ракетно-дронові удари по Одесі. Про це повідомила СБУ.

За даними контррозвідки, затриманим виявився колишній військовослужбовець ЗСУ. Він звільнився зі служби у 2005 році та оселився в Одесі.

Після початку повномасштабної війни чоловік вийшов на свого колишнього підлеглого, який нині командує батальйоном у складі окремої мотострілецької бригади РФ, що воює на Покровському напрямку.

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Під час розмови фігурант запропонував російському військовому допомогу в наведенні ракетно-дронових атак по Одесі.

За даними СБУ, російський комбат доповів ФСБ про встановлений контакт із колишнім керівником, після чого російська спецслужба взяла його в розробку.

Після вербування агенту доручили відстежувати локації українських військ та оборонних підприємств, по яких РФ готувала повітряні удари.

У СБУ зазначили, що пріоритетними цілями ворога були підрозділи ППО, які захищають Одещину.

Також російську сторону цікавили координати місцевих компаній, залучених до виконання оборонних замовлень, зокрема з виробництва дронів.

За даними слідства, для збору розвідданих агент використовував професійні знання та зв’язки серед колишніх і чинних військових. Необхідну інформацію він намагався отримувати під час розмов у завуальованій формі.

У разі отримання геолокацій оборонних об’єктів фігурант проводив біля них додаткову розвідку на власному транспорті.

Під час таких виїздів він також відстежував для ФСБ переміщення морських суден у прибережній акваторії та графік їх заходу до Одеського порту.

У СБУ заявили, що викрили чоловіка ще на початковому етапі його шпигунської активності та провели заходи для убезпечення локацій українських об’єктів.

Після документування злочинів агента затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили смартфон, який, за даними слідства, він використовував для збору розвідданих і контактів із ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.