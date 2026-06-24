У Криму вночі було гучно: сили оборони вдарили по аеродромах, ППО РФ і підстанції Севастополя

Служба безпеки України та командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді підтвердили ураження низки російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про засоби ППО, інфраструктуру військових аеродромів і головну електропідстанцію Севастополя.

У СБУ повідомили, що воїни Центру спецоперацій “Альфа” завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів “Саки” та “Гвардійське”.

За попередніми даними спецслужби, на військовому аеродромі “Саки” уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

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Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1”.

У СБУ зазначили, що це вже четвертий “Панцир-С1”, уражений “Альфою” в цьому районі.

“Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога”, — заявили в СБУ.

Окремо про результати ударів у Криму повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, вночі 24 червня була уражена головна електропідстанція Севастополя — ПС 330/220/110/35 кВ “Севастополь”, яка розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС.

“Кіна не будет, а світла, як виявляється, багато не буває”, — написав Бровді.

Він зазначив, що працювали “Птахи” 1-го окремого центру Сил безпілотних систем за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.

За словами Бровді, протягом ночі 24 червня Сили безпілотних систем результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей в оперативній глибині противника на південних окупованих територіях.

Командувач СБС також уточнив, що по одному з об’єктів було завдано сім ударів.