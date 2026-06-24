Росія перекидає ППО до Москви й Керченського мосту: Зеленський розповів про наслідки далекобійних ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія переміщує системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту. Ці два периметри російське керівництво наказало захищати за рахунок послаблення інших напрямків.

Про це Володимир Зеленський повідомив після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка щодо виконання плану українських далекобійних санкцій проти Росії та кроків, необхідних для наближення миру.

Серед нещодавніх результативних уражень на території Росії Зеленський відзначив ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Санкт-Петербурга.

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За словами президента, аналіз воєнної розвідки підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. Сили оборони України уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії.

Українська розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій. Також зафіксовані заходи реагування російського керівництва на ситуацію.

“Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки”, — зазначив Зеленський.

Також була окрема доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації. Президент заявив, що Україна готує нові справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України.