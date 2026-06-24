“Наступи клавіатурою”: військові висміяли російський фейк про Іволжанське

Угруповання військ “Курськ” спростувало поширену російською пропагандою інформацію про нібито “захоплення” села Іволжанське Сумської області підрозділами російського угруповання “Сєвєр”.

У війську заявили, що ця інформація є вигадкою.

За повідомленням Угруповання військ “Курськ”, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України і розташований у глибокому тилу українських позицій.

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“Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає”, — наголосили військові.

Там також назвали маніпуляцією повідомлення російської сторони про нібито бої за участі 71-ї бригади.

В Угрупованні військ “Курськ” зазначили, що російські штабні пропагандисти “навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту”, створюючи фейкову картину наступу.

“Очевидно, втомившись отримувати на горіхи у власному прикордонні, російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом — клавіатурою”, — йдеться в повідомленні.

Українські військові додали, що поки противник “долає кілометри в уяві” своїх офіцерів, єдина територія, яку він справді контролює, — це власна стрічка новин.