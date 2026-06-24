Reuters: Атаки дронів зупинили Московський НПЗ до 2027 року, Росія думає про імпорт пального

Московський нафтопереробний завод, який двічі зазнав атак українських безпілотників у червні, залишатиметься зупиненим щонайменше шість місяців і, ймовірно, не відновить виробництво до кінця 2026 року.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Московський НПЗ, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником пального для Московського регіону. Після двох ударів безпілотників цього місяця підприємство було змушене повністю припинити роботу.

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За словами одного зі співрозмовників агентства, на відновлення заводу знадобиться не менше шести місяців. Компанія “Газпром нефть”, яка управляє підприємством, коментарів Reuters не надала.

Агентство зазначає, що останнім часом Україна посилила удари по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою далекобійних безпілотників. На цьому тлі в Росії загострюються проблеми з паливним забезпеченням, зростають ціни на нафтопродукти та збільшуються черги на АЗС у різних регіонах країни.

Згідно з наявними даними, у 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн нафти та випустив 2,9 млн тонн бензину і 3,2 млн тонн дизельного пального.

На тлі дефіциту пального російська влада вже розглядає можливість заборони експорту дизеля. Також, за інформацією газети “Ведомости”, обговорюється імпорт пального, зокрема для Криму, де продаж бензину населенню вже був призупинений.