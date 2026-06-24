Паливна криза в РФ: у Москві розкупили каністри для бензину, перекупники продають їх утридорога

У Москві на тлі паливної кризи виник дефіцит каністр для бензину: ємності масово скуповують перекупники і перепродають із великою націнкою. Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російських видань, каністри для пального закінчилися як у роздрібних точках, так і у великих мережевих автомагазинах Москви.

Попри офіційні заклики не запасатися бензином, водії почали активно скуповувати ємності для пального. Частину товару, за повідомленнями ЗМІ, забирають перекупники.

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Російське видання Motor пише, що каністри перепродають “втридорога”. Gazeta.ru також повідомляє, що ємності масово скуповують спекулянти і продають із великою націнкою.

Дефіцит каністр виник на тлі ширших проблем із пальним у Росії. Раніше повідомлялося, що великі мережі АЗС, зокрема “Роснефть”, “Башнефть” і ТНК, припинили продаж бензину в каністри по всій країні.

У Москві та низці інших регіонів також запроваджували обмеження на продаж пального. Зокрема, російські ЗМІ писали про ліміти на відпуск бензину одному покупцю або одному автомобілю.