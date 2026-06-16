Російський фрегат відкрив попереджувальний вогонь по британській яхті в Ла-Манші

Російський військовий корабель відкрив попереджувальний вогонь поблизу британської яхти в Ла-Манші. Про це пише The Telegraph із посиланням на повідомлення берегової охорони.

За даними видання, вранці 16 червня британське цивільне судно під британським прапором повідомило про інцидент поблизу російського фрегата «Адмірал Григорович».

За словами екіпажу яхти, корабель ВМФ Росії здійснив попереджувальні постріли після того, як два судна опинилися на близькій відстані одне від одного приблизно о 11:40 за місцевим часом.

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Інцидент став другим випадком за останні 72 години за участю російських суден у Ла-Манші. Видання нагадує, що 15 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив морським піхотинцям провести операцію щодо російського танкера «тіньового флоту» Smyrtos.

За інформацією The Telegraph, фрегат «Адмірал Григорович» протягом останніх тижнів перебував поблизу британських вод. Його помічали під час супроводу нафтових танкерів «тіньового флоту», а також неподалік вітрової електростанції біля узбережжя графства Саффолк.

Напередодні інциденту російський корабель супроводжували британські патрульні кораблі HMS Mersey та HMS Tyne.

За попередніми даними, інцидент стався приблизно за 20 морських миль на південь від острова Вайт, за межами територіальних вод Великої Британії.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження не надходило. Яхта продовжила рух за маршрутом. Водночас катер із HMS Tyne відвідав судно для збору інформації та перевірки безпеки екіпажу.

У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили, що перевіряють повідомлення про інцидент у Ла-Манші.

За даними The Telegraph, військові джерела не пов’язують цей випадок із нещодавніми діями британської влади щодо російського танкера Smyrtos.